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شي جين بينغ: الصين مستعدة للتقارب مع روسيا من أجل حوكمة عالمية عادلة

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شي جين بينغ: الصين مستعدة للتقارب مع روسيا من أجل حوكمة عالمية عادلة
Globallookpress Ju PengXinHua
الرئيس الصيني شي جين بينغ (صورة أرشيفية)
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أعرب الزعيم الصيني شي جين بينغ عن استعداد الصين للتعاون الوثيق والتقارب مع روسيا من أجل حوكمة عالمية أكثر إنصافا.

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صرح بذلك الرئيس الصيني اليوم الأربعاء خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وزعيم حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف، حيث نقل التلفزيون الصيني المركزي عن شي جين بينغ قوله إن "الجانب الصيني مستعد للاقتراب أكثر من روسيا ودفع العلاقات الثنائية باستمرار إلى عهد جديد".

وأشار الزعيم الصيني إلى أن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين صمدت خلال العقد الماضي أمام عدد من الاختبارات المتعلقة بالتغيرات في الوضع الدولي، مشيرا إلى أن بكين وموسكو "تضمنان دائما التطور المنسجم والمستقر للاتصالات الثنائية رفيعة المستوى".

وأضاف شي جين بينغ أن "تشكيل شراكة استراتيجية شاملة بين الصين وروسيا في الحقبة الجديدة هو خيار اتخذته الصين وروسيا، مع مراعاة خصوصياتهما ومصالحهما الاستراتيجية طويلة الأمد".

المصدر: تاس

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