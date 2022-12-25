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تركيا.. فقدان سفينة معظم طاقمها من المصريين بانفجار ضخم قبالة سواحل البحر الأسود

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تركيا.. فقدان سفينة معظم طاقمها من المصريين بانفجار ضخم قبالة سواحل البحر الأسود
Legion-Media
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وقع انفجار ضخم على متن سفينة شحن معظم طاقمها من المصريين، قبالة سواحل تركيا في البحر الأسود، وتضم ​​مواطنين من ألبانيا وجورجيا وأوكرانيا.

وبحسب قناة الحدث التلفزيونية، الأحد، فقد تم إنقاذ 16 شخصا جراء الحادث، وتم إدراج قبطان السفينة في عداد المفقودين. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.

وأشارت القناة بأن السفينة أبحرت تحت علم بنما لتحميل الفحم في ميناء طرابزون التركي.

ووقع الحادث، بحسب البيانات الأولية، نتيجة تسرب للغاز وكان الطاقم قادرا على استدعاء رجال الإنقاذ.

وتم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى ويستمر البحث عن قبطان السفينة.
وذكرت القناة أن معظم طاقم السفينة من المصريين، كما أنها تضم ​​مواطنين من ألبانيا وجورجيا وأوكرانيا.

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المصدر: تاس 

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