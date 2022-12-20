تركيا.. حريق ضخم في سفينة شحن قبالة سواحل سينوب بالبحر الأسود (صور)

أعلن والي مدينة سينوب شمالي تركيا الواقعة على البحر الأسود نشوب حريق كبير في سفينة شحن بضائع قبالة سواحل البحر الأسود.

وبحسب التقديرات المذكورة كان على متن السفينة 17 شخص، وأن قبطانها قد فقد حياته في الحريق.

وذكرت السلطات أنه تم إنقاذ 16 شخص من على متن السفينة، بينهم 3 في حالة خطرة.

ووأكد المسؤول التركي أن العمل يجري على إنقاذ 3 أشخاص من الطاقم لا يزالون على متن السفينة.

وأشار إلى أن الحريق نشب في قسم الغرف، وأن عمليات الإطفاء متواصلة الآن من طرف الجهات المختصة.

RT

المصدر: RT