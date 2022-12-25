الإمارات تزوّد أوكرانيا بنحو 2500 مولد كهربائي منزلي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن نيتها تزويد أوكرانيا بـ 2500 مولد كهربائي لإمداد المنازل بالطاقة أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

ووفقا لبيان الوزارة: "ستقدم دولة الإمارات العربية المتحدة دعما للسكان المدنيين في أوكرانيا، الذين يعانون من تداعيات الأزمة، من خلال توفير 2500 مولد كهربائي منزلي لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي".

وكما أوضحت الوزارة، فإن إرسال المولدات يأتي في إطار المبلغ الذي خصصته الإمارات سابقا، لتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي