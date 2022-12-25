الكويت ترسل الدفعة الأولى من وقود الديزل إلى أوروبا

أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الكويتية، عن إرسال الدفعة الأولى من وقود الديزل إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تم إنتاجها في البلاد بمعايير خاصة تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية.

ووفقا لتقرير المؤسسة نقلته وكالة "الكويت نيوز": "تم إرسال الدفعة الأولى من وقود الديزل المنتج وفق معايير الأسواق الأوروبية، بحجم 66 ألف طن".

وأوضحت المؤسسة، أن إنتاج وقود الديزل بخصائص خاصة وفق معايير الاتحاد الأوروبي، جاء نتيجة سلسلة دراسات في المصفاة بميناء "عبد الله"، وتمكن المختصون من تحسين هذه الخصائص، مما جعل من الممكن الحصول على منافع توسيع قدرة الشركة على دخول الأسواق العالمية.

ووفقًا للمؤسسة، يمكن لمصفاة التكرير التابعة لها، إنتاج هذا النوع من وقود الديزل، الذي يتميز بالمعايير البيئية المتقدمة والجودة العالية.

المصدر: نوفوستي