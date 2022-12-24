 
مباشر

نائب أوكراني سابق: كييف تخطط لاستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروس

أخبار العالم

نائب أوكراني سابق: كييف تخطط لاستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروس
Sputnik
النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ufov

صرح النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا، أن كييف تستعد لتنظيم استفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروس، مع دخول محتمل لمجموعات من كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة إلى أراضي الجمهورية.

إقرأ المزيد
نائب أوكراني سابق: إصابة أكبر محطة كهروحرارية في مقاطعة كييف
نائب أوكراني سابق: إصابة أكبر محطة كهروحرارية في مقاطعة كييف

وكتب كيفا في صفحته على "تلغرام"، اليوم السبت: "يستعد نظام كييف لتنظيم استفزازات عسكرية في المستقبل القريب في منطقة مقاطعة فولين على الحدود البيلاروسية الأوكرانية. ومن الممكن اختراق الحدود من قبل مجموعات صغيرة تتكون من مقاتلي كتيبة "آزوف" المتطرفة، إلى أراضي بيلاروس".

وأضاف أن هذه الاستفزازات قد تستخدم كذريعة لدخول القوات البولندية إلى غرب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام قادة الجيش الروسي (فيديو)