نائب أوكراني سابق: إصابة أكبر محطة كهروحرارية في مقاطعة كييف

أفاد النائب الأوكراني السابق، إيليا كيفا، بإصابة محطة تريبولسكايا الكهروحرارية الواقعة في منطقة كييف، جراء قصف صاروخي روسي أمس الاثنين.

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وكتب كيفا في صفحته على "تلغرام": "تمكنت الصواريخ الروسية أمس الاثنين من إصابة محطة تريبولسكايا الكهروحرارية وهي أكبر محطة كهربائية في مقاطعة كييف. وتعد هذه المحطة أكبر مورد للطاقة الكهربائية إلى مقاطعات كييف وتشيركاسك وجيتومير".

وأضاف أن الخبراء يعملون حاليا على تقييم الأضرار التي لحقت بالمحطة وكذلك إمكانية إعادة تأهيلها.

المصدر: نوفوستي