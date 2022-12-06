 
مباشر

نائب أوكراني سابق: إصابة أكبر محطة كهروحرارية في مقاطعة كييف

أخبار العالم

نائب أوكراني سابق: إصابة أكبر محطة كهروحرارية في مقاطعة كييف
Sputnik
النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubgc

أفاد النائب الأوكراني السابق، إيليا كيفا، بإصابة محطة تريبولسكايا الكهروحرارية الواقعة في منطقة كييف، جراء قصف صاروخي روسي أمس الاثنين.

إقرأ المزيد
إعلان حالة التأهب الجوي في معظم أراضي أوكرانيا وسط سماع دوي انفجارات
إعلان حالة التأهب الجوي في معظم أراضي أوكرانيا وسط سماع دوي انفجارات

وكتب كيفا في صفحته على "تلغرام": "تمكنت الصواريخ الروسية أمس الاثنين من إصابة محطة تريبولسكايا الكهروحرارية وهي أكبر محطة كهربائية في مقاطعة كييف. وتعد هذه المحطة أكبر مورد للطاقة الكهربائية إلى مقاطعات كييف وتشيركاسك وجيتومير".

وأضاف أن الخبراء يعملون حاليا على تقييم الأضرار التي لحقت بالمحطة وكذلك إمكانية إعادة تأهيلها.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا