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المكسيك تشجب قرار طرد سفيرها من بيرو

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المكسيك تشجب قرار طرد سفيرها من بيرو
AFP
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قال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد، في تغريدة على تويتر، إن قرار السلطات البيروفية إعلان سفير المكسيك شخصا غير مرغوب فيه، يفتقد لأي أساس.

وأضاف الوزير: "لقد أبلغني بابلو مونروي سفيرنا في ليما أن الحكومة البيروفية منحته 72 ساعة لمغادرة البلاد. - أنا أعتبر هذا القرار عديم الأساس، ويستحق الشجب".

وشدد الوزير على أن السفير مونروي، لم ينتهك قوانين الدولة المضيفة، وتمسك بمبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقال: "المكسيك لن تغير موقفها".

يوم أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات البيروفية، طرد السفير المكسيكي، معربة عن استيائها من تصريحات ممثلي القيادة المكسيكية بخصوص الوضع السياسي في بيرو.

وقبل ذلك في نفس اليوم، أعلن مارسيلو إبرارد، أن عائلة رئيس بيرو السابق بيدرو كاستيلو، حصلت على حق اللجوء السياسي داخل السفارة المكسيكية في ليما.

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يذكر أن البرلمان البيروفي عزل بيدرو كاستيليو من منصب رئيس البلاد في 7 ديسمبر الجاري، ردا على محاولته حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ.

المصدر: تاس

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