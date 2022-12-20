المكسيك تمنح اللجوء لعائلة رئيس بيرو المعزول

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عن منح اللجوء لأفراد عائلة رئيس بيرو المعزول بيدرو كاستيليو.

وأكد إبرارد خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، أن أفراد عائلة كاستيليو موجودون في السفارة المكسيكية في ليما.

وأضاف أنه "تجري الآن المحادثات بشأن السماح بالخروج الآمن لهم، لتكون لديهم مثل هذه الإمكانية في حال وجود الرغبة لديهم".

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يذكر أن البرلمان البيروفي عزل بيدرو كاستيليو من منصب رئيس البلاد في 7 ديسمبر الجاري، ردا على محاولته حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ.

وفي أعقاب إجراءات العزل وإلقاء القبض على كاستيليو، وجهت المكسيك إليه القنصل، وأعلنت تلقيها طلب اللجوء وبدء المشاورات مع بيرو.

وتسببت قضية كاستيليو بأزمة دبلوماسية بين بيرو والدول التي أعربت عن تأييدها لكاستيليو، حيث استدعت بيرو سفراءها من المكسيك والأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا للتشاور.

المصدر: نوفوستي