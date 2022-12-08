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أول دولة تعلن استعدادها لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزول

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أول دولة تعلن استعدادها لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزول
AP Peru's police administration office via AP
إلقاء القبض على الرئيس البيروفي المعزول بيدرو كاستيليو
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أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عن استعداد بلاده لمنح اللجوء لرئيس بيرو المعزول بيدرو كاستيليو، لكنها لم تتلق أي طلب بهذا الصدد بعد.

وقال إبرارد في حديث لإذاعة "فورمولا" المكسيكية، ردا على سؤال ما إذا توجه كاستيليو إلى السلطات المكسيكية بطلب منحه اللجوء: "حسبما أعرف، لا".

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وتابع: "نحن نتخذ موقفا إيجابيا من منح اللجوء، لكن أحدا لم يتقدم بهذا الطلب. ولا أعتقد أننا سنعارض ذلك في حال طلبه منا، وبإمكاننا النظر إلى ذلك بشكل إيجابي".

يذكر أن البرلمان البيروفي عزل الرئيس بيدرو كاستيليو يوم الأربعاء في أعقاب محاولته حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

واتهمت النيابة العامة البيروفية كاستيليو بتجاوز الصلاحيات ومحاولة الانقلاب. وقد ألقت الشرطة القبض عليه.

المصدر: تاس

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