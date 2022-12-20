ماكرون يعتزم الاتصال ببوتين مجددا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا، لبحث سلامة مواقع الطاقة النووية في أوكرانيا.

وقال ماكرون في تصريح لقناة LCI الفرنسية، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لم أتحدث معه بعد... لكنني اعتزم ذلك بعد أن أتحدث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والرئيس زيلينسكي".

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وأشار ماكرون إلى أن موضوع المحادثة مع بوتين يجب أن يكون "الأمن النووي وسلامة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وخصوصا محطة زابوروجيه الذرية، إن لم تظهر هناك مواضيع أخرى، ستكون الأكثر إلحاحا".

وجدير بالذكر أن الكرملين أشار مؤخرا، ردا على سؤال بشأن إمكانية الاتصال بين بوتين وماكرون، إلى أن مثل هذه المكالمة ليست على جدول الرئيس الروسي بعد.

المصدر: نوفوستي