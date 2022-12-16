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بيسكوف: بوتين تحدث هاتفيا مع مودي ولا يخطط للحديث مع ماكرون حاليا

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بيسكوف: بوتين تحدث هاتفيا مع مودي ولا يخطط للحديث مع ماكرون حاليا
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأضاف: "اليوم تحدث الرئيس فلاديمير بوتين بالهاتف مع رئيس حكومة الهند ناريندرا مودي".

وذكر بيسكوف، أن الكرملين سيصدر بيانا حول نتائج هذه المحادثات.

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بالإضافة إلى ذلك، نوه بيسكوف بأن جدول أعمال الرئيس بوتين لا يتضمن حاليا، إجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون قد قال في وقت سابق، إنه يريد الاتصال بنظيره الروسي عند الانتهاء من تحضير اتفاق سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة من محطة زابوروجيه الكهروذرية، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة عليه.

المصدر: نوفوستي

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