ماكرون ينوي الاتصال ببوتين لبحث اتفاق سحب الأسلحة من محيط محطة زابوروجيه

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، فور الانتهاء من صياغة اتفاق مع وكالة الطاقة الذرية حول سحب الأسلحة من محيط محطة زابوروجيه الكهرذرية.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الخميس: "نواصل العمل مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وتوصلنا عمليا إلى اتفاق حول سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة من محطة زابوروجيه. وفي اللحظة التي يصبح فيها هذا الاتفاق جاهزا، سأتصل ببوتين لمحاولة إتمام هذه الاتفاقية".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيه الذرية لأي طرف ثالث، أو رفع السيطرة الروسية عنها لأنها على أرض أصبحت روسية.

المصدر: نوفوستي