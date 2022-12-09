غروسي: الوضع حول محطة زابوروجيه لا يزال هشا وقد يكون خطيرا

أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لا يزال هشا ويحتمل أن يكون خطيرا.

وقال غروسي في بيان على موقع الوكالة: "الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لا يزال غير مستقر وهشا ويحتمل أن يكون خطيرا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع وقوع حادث نووي هناك".

ووفقا له، تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا على تقليل المخاطر المحتملة في المحطات في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي