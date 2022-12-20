بعد استطاع مثير للرأي.. ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لـ"تويتر"

أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء يوم الثلاثاء، بأن مالك "تويتر" ورئيسها التنفيذي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يبحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة.

وكشفت مصادر مطلعة أن ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لمنصة التواصل الجماعي، بعد نتائج استطلاع صوت خلاله مستخدمو "تويتر" لصالح تنحيه من منصبه.

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وقالت شبكة "سي إن بي سي"، إن ماسك يبحث بنشاط عن مدير تنفيذي بمواصفات معينة قد تكون "نادرة"، وربما يكون انعكاسا لرؤيته.

ويوم الأحد، نشر ماسك استطلاعا للرأي دعا فيه مستخدمي "تويتر" التصويت عما إذا كانوا يرغبون في أن يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة التغريدات القصيرة.

وأغلق الاستطلاع صباح الاثنين بعد 12 ساعة من التصويت والذي شارك فيه 17.5 مليون مستخدم.

وصوت نحو 57.5 في المئة من المشاركين لصالح استقالة ماسك بينما عارضها 42.5 في المئة.

هذا، وأعلن ماسك عن خطوة سياسية جديدة في إحدى تغريداته بعد الاستطلاع المثير، حيث قال إن "تويتر" سيقيد التصويت على قرارات السياسة الرئيسية على دفع المشتركين الذين تم توثيق حساباتهم.

المصدر:"سي إن بي سي"