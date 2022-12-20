ماسك يكسر صمته بعد تصويت لصالح تنحيه عن رئاسة "تويتر"

خرج الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن صمته، بعد أن صوت مستخدمو موقع "تويتر" لصالح تنحيه عن منصبه من منصبه كرئيس تنفيذي للموقع.

وتحدث ماسك علنا منذ ظهور نتيجة الاستطلاع الذي أجراه عبر حسابه على "تويتر"، والذي كشف فيه 57.5% من متابعيه أنهم يؤيدون تنحيه، مقابل 42.5% يرفضون.

وجاء تعليقه عبر رده على تغريدات عدد من متابعيه. وإحدى التغريدات التي وجدها مثيرة للاهتمام هي اقتراح أحد المستخدمين بأن المشتركين الذين يدفعون مقابل Twitter Blue فقط هم من يمكنهم التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بسياسة الموقع، ليرد ماسك قائلا: "نقطة جيدة. سيجري تويتر هذا التغيير".

Good point. Twitter will make that change. — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022

وأثار ماسك الجدل مرات عدة منذ توليه رئاسة تويتر في 27 أكتوبر، بما يشمل صرفه الكثير من العمال في تويتر، وإعادة بعض حسابات اليمين المتطرف، وحجب حسابات صحافيين.

المصدر: "الإندبندنت"