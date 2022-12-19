مستخدمو "تويتر" يصوتون تأييدا لتنحي إيلون ماسك عن المنصة

صوت مستخدمو موقع "تويتر" لصالح تنحي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن منصبه كرئيس تنفيذي للموقع بعد أن أجرى الأخير استطلاعا حول مستقبله، وقال إنه سيلتزم بنتيجته.

ومن بين نحو 17.5 مليون شخص شاركوا الاستطلاع صوت ما مجموعه 57.5٪ بـ "نعم" بعد أن سأل ماسك، عبر حسابه عما إذا كان يجب أن يتنحى، مقابل 42.5% بـ"لا".

وماسك لم يعلق بعد على نتيجة الاستطلاع، لكنه سيبقى مالك "تويتر"، حتى لو استقال من منصبه كرئيس تنفيذي له.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

ومر ماسك بالعديد من المشكلات مع "تويتر" خلال الأيام الماضية، كان آخرها إيقاف حسابات بعض الصحفيين.

وأعاد إيلون ماسك تفعيل حسابات عدة صحفيين على "تويتر" بعد تعليقها لمدة يوم وسط جدل حول نشر بيانات متاحة للجمهور عن طائرة الملياردير.

المصدر: RT