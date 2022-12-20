ضابط مخابرات أمريكي: واشنطن تستعد لاستبدال زيلينسكي بالقائد العام للقوات الأوكرانية

أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن واشنطن تستعد لاستبدال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

وقال ريتر: "دفع الغرب زيلينسكي إلى المرتبة الثانية، ويركز على زالوجني كزعيم مستقبلي لأوكرانيا".

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الغربية تراقب الترويج لشخصية زالوجني.

وأضاف: "أمثال الجنرال زالوجني سيقررون مستقبل أوكرانيا. عندما يصل النزاع إلى المرحلة النهائية، سيكون هو الذي سيجلس حول طاولة المفاوضات من كييف".

المصدر: RT