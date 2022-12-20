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ضابط مخابرات أمريكي: واشنطن تستعد لاستبدال زيلينسكي بالقائد العام للقوات الأوكرانية

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ضابط مخابرات أمريكي: واشنطن تستعد لاستبدال زيلينسكي بالقائد العام للقوات الأوكرانية
AP Gleb Garanich
فاليري زالوجني
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أعلن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن واشنطن تستعد لاستبدال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

وقال ريتر: "دفع الغرب زيلينسكي إلى المرتبة الثانية، ويركز على زالوجني كزعيم مستقبلي لأوكرانيا".

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الغربية تراقب الترويج لشخصية زالوجني.

وأضاف: "أمثال الجنرال زالوجني سيقررون مستقبل أوكرانيا. عندما يصل النزاع إلى المرحلة النهائية، سيكون هو الذي سيجلس حول طاولة المفاوضات من كييف".

المصدر: RT

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