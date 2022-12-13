أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي، يستغل جهاز المخابرات الأوكراني كقوة دعم وحيدة، للحفاظ على سلطته، ومحاربة منافسيه السياسيين.

وأوضح روغوف: "تعتبر الـ SBU (جهاز المخابرات) القاعدة الوحيدة لسلطة زيلينسكي، التي تدين له بالولاء المطلق، وهو يدرك مدى حاجته إليها، كونه يعتبر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

يعتبر فاليري زالوجني منافسا لزيلينسكي، بسبب شعبيته الكبيرة، وهذا ينطبق على وزير الداخلية السابق أرسين آفاكوف الذي ما زال الكثيرون يدينون له بالولاء كأب روحي تغاضى عن أخطاء أطفاله".

إقرأ المزيد

وأضاف روغوف أن الولايات المتحدة تمنع زيلينسكي من تحويل جهاز المخابرات SBU إلى جهاز الأمن الرئيسي في أوكرانيا بمساعدة المباحث الأمريكية في كييف، مشيرا إلى أن الجهاز مر بعدة تحولات جوهرية، ففي البداية تم تحوله إلى قوات خاصة تدعم النازية، ومن ثم أصبح جهازا يجمع قطاع الطرق والقتلة.

وفي وقت سابق، أفاد روغوف لوكالة "TASS" بأن زيلينسكي يكون الكثير من الأعداء السياسيين خلال محاولته بناء نظام سلطة رجل واحد في أوكرانيا، ما سيخلق قوى معارضة كبيرة له، ولا سيما التحالف بين رجلي الأعمال رينات أحمدوف، وفاليري زالوجني.

المصدر: تاس