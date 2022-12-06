ضابط متقاعد من الـ CIA يكشف مخططات زيلينسكي لإقحام الناتو وروسيا في حرب مباشرة  

أكد الضابط السابق في جهاز المخابرات الأمريكية، الـ CIA، فيليب جيرالدي، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحاول إقحام الناتو في صراع مباشر مع روسيا.

وأوضح جيرالدي، في مقابلة مع قناة Judging Freedom، أن زيلينسكي ومستشاريه مصرون على تصعيد الموقف، كي تتخذ روسيا خطوة متهورة، تجبر حلف الناتو والولايات المتحدة على الانخراط المباشر في الصراع، وأن استهداف قوات كييف للمطارين الروسيين العسكريين في منطقتي ريازان وساراتوف يأتي في هذا السياق.

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وأشار إلى محاولة زيلينسكي توجيه أصابع الاتهام إلى روسيا في قضية الصواريخ التي سقطت في بولندا، في شهر نوفمبر الماضي.

جاءت هذه التصريحات إثر الهجوم الذي شنته قوات كييف في الـ 5 من ديسمبر، باستخدام مسيرات سوفيتية، على مطاري "دياغيليفو" في ريازان، و" إنغيلس" في ساراتوف العسكريين، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 4، وإلحاق أضرار طفيفة بطائرتين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها وجهت ضربات صاروخية استهدفت العديد من مواقع القيادة والسيطرة العسكرية الأوكرانية، وألحقت بها أضرارا كبيرة.

المصدر: نوفوستي