صرح القائد السابق لقوات الناتو في أوروبا، جيمس ستافريديس، بأن استهداف قوات كييف للمطارات العسكرية الروسية، يشكل منعطفا خطيرا في مسار الأزمة الأوكرانية.

وأضاف، ستافريديس، لصحيفة Bloomberg، أن الساسة الغربيين سيعملون على منع نظام كييف من شن المزيد من هذه الهجمات، لتجنب التصعيد، وانخراط الناتو المباشر في الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن الغرب سيعمد لتهدئة نظام كييف، من خلال الوعود بتزويده بدفاعات جوية متطورة، وطائرات حربية.

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جاء ذلك إثر الهجوم الذي شنته قوات كييف في الـ 5 من ديسمبر، باستخدام مسيرات سوفيتية، على مطاري "دياغيليفو" في ريازان، و" إنغيلس" في ساراتوف العسكريين، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 4، وإلحاق أضرار طفيفة بطائرتين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها وجهت ضربات صاروخية استهدفت العديد من مواقع القيادة والسيطرة العسكرية الأوكرانية، وألحقت بها أضرارا كبيرة.

المصدر: نوفوستي