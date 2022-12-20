الأمن الأوكراني يعتقل رجلا رفع العلم الروسي في خاركوف قبل 8 سنوات

اعتقل جهاز أمن الدولة بأوكرانيا رجلا رفع العلم الروسي فوق مبنى البلدية في مدينة خاركوف عام 2014.

صرح بذلك جهاز الأمن الأوكراني اليوم الثلاثاء في قناته الرسمية على موقع "تليغرام"، حيث جاء في المنشور: "احتجزت إدارة الأمن الداخلي أحد مؤيدي (نوفوروسيا)، الذي رفع العلم الروسي فوق بلدية مدينة خاركوف عام 2014. وكان قد دعا لاقتحام المؤسسة".

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وبحسب الجهاز فقد دعا الرجل أيضا إلى "تغيير حدود أوكرانيا والاستيلاء على مؤسسات الدولة"، ثم اختفى بعد عام 2014.

وتابع البيان: "وقد تعمد المدعى عليه اتخاذ إجراءات السرية، والتغيير المستمر لعنوان الإقامة وأرقام الهواتف المحمولة، ومع ذلك تمكن ضباط جهاز أمن الدولة من تحديد موقعه واحتجازه. وأثناء تفتيش شقة المدعى عليه، وجد ضباط إنفاذ القانون أعلاما روسية وشرائط القديس جاورجيوس، وبندقية قنص مع منظار وخراطيش لأسلحة نارية من عيار 7.62ملم".

وبحسب الجهاز، فقد تم فتح قضية جنائية ضد الرجل بموجب تهمتين من القانون الجنائي هما "التعدي على سلامة أراضي أوكرانيا ووحدة أراضيها" و"الحيازة غير القانونية للأسلحة والذخيرة".

المصدر: نوفوستي