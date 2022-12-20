في مجلس الأمن الدولي.. إيران تجدد رفضها مزاعم تسليم مسيرات لروسيا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة سعيد إروفاني أن الاتهامات الموجهة لطهران بتسليم مسيرات لروسيا انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي لا تستند إلى أي أساس.

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وقال إيرواني خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الاثنين: "إيران لم تزود روسيا بأي وسائل" تقع تحت القيود المشار إليها في الفقرة 4 من الملحق "ب" لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

أضاف الدبلوماسي الإيراني: "نرفض كل المزاعم التي تتحدث عن عكس ذلك لأنها لا أساس لها".

وخلال الجلسة أيضا، وصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاتهامات ضد روسيا باستخدام مسيرات إيرانية في أوكرانيا بأنها كاذبة، مؤكدا أن كييف لم تتمكن من إثبات مزاعمها بأي أدلة كانت.

وقالت الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش سيطلع مجلس الأمن الدولي في الموعد المحدد على نتائج دراسته للمعلومات عن الاستخدام المزعوم للطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"