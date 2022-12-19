نيبينزيا: كييف لم تتمكن من إثبات مزاعمها باستخدام روسيا مسيّرات إيرانية في أوكرانيا

وصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاتهامات ضد روسيا باستخدام مسيّرات إيرانية في أوكرانيا بأنها كاذبة، مؤكدا أن كييف لم تتمكن من إثبات مزاعمها بأي أدلة كانت.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "أود أن أتطرق إلى مزاعم تزويد إيران لروسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا... هذه الاتهامات باطلة ومختلقة ولا أساس لها من الصحة".

وتابع: "نعلم أن ممثلي كييف لا يزالون غير قادرين على تزويد طهران عبر القنوات الثنائية بأي دليل على استخدام الجيش الروسي طائرات بدون طيار إيرانية المصدر".

المصدر: نوفوستي