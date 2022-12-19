غوتيريش يعتزم إطلاع مجلس الأمن على استنتاجاته حول المسيرات الإيرانية المزعومة في أوكرانيا

أكدت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيطلع مجلس الأمن الدولي في الموعد المحدد على نتائج دراسته للمعلومات عن الاستخدام المزعوم للطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، إن "الأمين العام يواصل دراسة المعلومات المتوفرة وسيطلع مجلس الأمن على الاستنتاجات في الموعد المحدد".

وجاء ذلك في إطار تقديمها التقرير عن تنفيذ القرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولي الخاص بالاتفاق النووي الإيراني.

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ولم توضح دي كارلو الموعد المحدد لمداخلة الأمين العام أمام المجلس حول المسيرات، فيما لم تجزم الأمم المتحدة بعد بمصدر الطائرات المسيرة المستخدمة في أوكرانيا، والتي تزعم كييف وواشنطن بأن بعضها إيرانية الصنع.

يذكر أن روسيا كانت قد نفت صحة المعلومات عن استخدامها طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، كما نفت إيران تزويدها روسيا بالمسيرات.

المصدر: تاس