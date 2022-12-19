الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز

أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد اتفقت على سقف موحد لسعر الغاز، يتم العمل به إن زادت أسعار الغاز عالميا عن 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

وأفاد مراسل RT نقلا عن مصادر أوربية بأن ألمانيا كانت بين الدول التي صوتت لصالح سقف أسعار الغاز وفق الصيغة المعدلة.

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وذكر أنه سيتم اللجوء للعمل بالآلية الجديدة في حال ارتفعت الأسعار العالمية للغاز، واستمر هذا الارتفاع ثلاثة أيام متوالية، حيث يتم حينها اللجوء لتنفيذ الاتفاق لمدة أسبوعين فقط، وهذا يعني أن الاتفاق قد لا يتم اللجوء إليه أصلا.

وقال جوزيف سيكيلا وزير التجارة التشيكي:

"تمكنا من التوصل إلى اتفاق مهم للغاية بشأن سقف أسعار الغاز. وبالتالي سيكون لدى أوروبا مجموعة من الإجراءات لمساعدتها على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلبات الشديدة في الأسعار. لقد ضمنت رئاستنا وحدة الصف حتى في هذه القضية المعقدة".

المصدر: وكالات