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بوتين: التعاون العسكري مع بيلاروس لا يقتصر على التوريد المتبادل للأسلحة

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بوتين: التعاون العسكري مع بيلاروس لا يقتصر على التوريد المتبادل للأسلحة
Globallookpress Mikhail Metzel/Kremlin Pool
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أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروس لا يقتصر على التوريد المتبادل للأسلحة، بل يشمل الابتكارات، والإنتاج والتطوير المشترك لها.

وقال بوتين: "تعاوننا العسكري لا يقتصر على التوريد المتبادل للأسلحة، بل يشمل التعاون المشترك في ابتكار وتصميم وتطوير الأسلحة والمنظومات الدفاعية".

وأضاف أن هذا ينسحب أيضا على قطاع الفضاء بخططه واستراتيجياته المشتركة بين البلدين.

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ووصل الرئيس بوتين اليوم إلى مينسك في زيارة عمل، يبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية ومستقبل اتحاد روسيا وبيلاروس، وسير التكامل في إطار دولة الاتحاد، وجملة من القضايا الملحة على أجندة التعاون الدولي والإقليمي بين البلدين الشقيقين.

المصدر: نوفوستي

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