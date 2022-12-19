بعد لقائه مع بوتين.. لوكاشينكو يدعو الاتحاد الأوروبي لتغليب صوت العقل

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن "يغلب صوت العقل" في الاتحاد الأوروبي. وأكد أن موسكو ومينسك منفتحتان على الحوار.

وقال لوكاشينكو: "روسيا وبيلاروس، كما نقول دائما مع فلاديمير بوتين، منفتحان على الحوار مع الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية. آمل أن يصغوا قريبا إلى صوت العقل وننتقل إلى مفاوضات بناءة في مجالي الأمن العام والنظام العالمي المستقبلي".

وأكد أن هذه الأوقات الصعبة تتطلب إرادة سياسية من روسيا وبيلاروس.

المصدر: نوفوستي