بيلاروس تنهي الحملة التفقدية المفاجئة لجاهزية قواتها المسلحة القتالية

أنهى سكرتير مجلس الأمن القومي البيلاروسي، ألكسندر وولفوفيتش، الحملة التفقدية المفاجئة للقوات المسلحة البيلاروسية، التي بدأت في الـ 13 من ديسمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان نشرته عبر "تلغرام"، أن، وولفوفيتش، أنهى الجولة التفقدية المفاجئة لجاهزية الجيش القتالية، مشيرة إلى أنه، ناب عن قائد عام القوات المسلحة ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

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وبدأت الحملة التفقدية للقوات المسلحة البيلاروسية في الـ 13 من ديسمبر، تحت إشراف وولفوفيتش، بناء على تعليمات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وشملت نشاطات عسكرية مختلفة، واختبارات متفرقة لقدرات وكفاءات القوات المسلحة البيلاروسية، ومعداتها العسكرية، والهندسية في مناطق متفرقة، وتحت ظروف مختلفة.

في أوائل أكتوبر، أعلن الرئيس لوكاشينكو أن أوكرانيا قد نشرت مجموعة تصل إلى 15 ألف جندي باتجاه الحدود مع بيلاروس، وشدد في الوقت ذاته، على أن الجيش البيلاروسي لا يشارك في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأن مهمته صد أي هجمات محتملة قد تستهدف سيادة بيلاروس.

المصدر: نوفوستي