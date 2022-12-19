في غضون أيام.. ترامب يبيع كافة صوره الرقمية

بيعت بطاقات التداول الرقمية التي كشف عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشكل كامل وذلك في غضون أيام من عرضها للبيع وفقا للموقع الإلكتروني الذي يبيعها.

وأظهرت مجموعة بطاقات NFT (الرموز غير القابلة للاستبدال)، التي يبلغ سعر كل منها 99 دولارا، للرئيس السابق في هيئات مختلفة، وتشمل راعي بقر ورائد فضاء ولاعب غولف وقائد طائرة مقاتلة، ومتسابقا وبطلا خارقا.

وحسب موقع OpenSea المخصص لتتبع NFTs، هناك 45 ألف بطاقة.

واعتبارا من يوم السبت، قام موقع CollectTrumpCards بإدراج NFTs على أنها بيعت بالكامل.

وقال ترامب في رسالة فيديو: "مرحبا بالجميع، هذا دونالد ترامب، أتمنى أن يكون رئيسكم المحبّب والأفضل من لينكولن، ومن جورح واشنطن. سأطلق أول مجموعة رسمية خاصة بي من NFT".

يذكر أنه ستتاح لأولئك الذين يشترون جميع الصور الـ45 فرصة لتناول العشاء في المنتجع والمعلم التاريخي في بالم بيتش بفلوريدا، الذي يملكه ترامب.

المصدر: "أ ف ب"