ترامب يطلق 45 صورة رقمية فريدة له بـ99 دولارا للواحدة

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن "الإعلان الكبير" NFT الذي وعد به، وهو مجموعة من صوره النادرة بـ99 دولارا للواحدة.

وقال ترامب في رسالة فيديو: "مرحباً بالجميع، هذا دونالد ترامب، أتمنى أن يكون رئيسكم المحبّب والأفضل من لينكولن، ومن جورح واشنطن. سأطلق أول مجموعة رسمية خاصة بي من NFT."

وبذلك، عبر موقع متخصص، يتم عرض شراء تلك الصور الرقمية التي يظهر فيها ترامب بزي راعي بقر ورائد فضاء ولاعب غولف وقائد طائرة مقاتلة، ومتسابق وبطل خارق وغيرها من الحالات التي ستغطي 45 قطعة فقط.

وستصل تكلفة كل صورة من هذه الصور، 99 دولارا، وستتاح لأولئك الذين يشترون جميع الصور الـ 45 فرصة لتناول العشاء في المنتجع والمعلم التاريخي في بالم بيتش بفلوريدا، الذي يملكه دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي