بلجيكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران تفاديا "للاعتقال"

دعت وزارة الخارجية البلجيكية المواطنين الذين يزورون إيران إلى المغادرة "في أقرب وقت بسبب أخطار الاعتقال" بعد الحكم على العامل الإنساني البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، بالسجن هناك.

وقالت الوزارة في بيان إن "أي زائر بلجيكي، حتى من حاملي الجنسية المزدوجة، يعرض نفسه لخطر التوقيف والاعتقال ويشمل هذا الخطر أيضا الافراد الذين يقومون فقط بزيارة سياحية لإيران".

وسجلت الدوائر القنصلية البلجيكية وجود مئتي مواطن بلجيكي في إيران هذا الصيف.

وأضافت الوزارة: "في حال التوقيف او الاعتقال، فإن احترام الحقوق الاساسية وسلامة الاشخاص ليس مضمونا. في هذا السياق، فإن قدرة سفارة بلجيكا في طهران على ضمان الحماية القنصلية للمواطنين الموقوفين او المعتقلين محدودة".

وتابعت أن "المواطنين البلجيكيين الموجودين حاليا في إيران رغم هذا التحذير، مدعوون الى التحلي بأكبر قدر من اليقظة واتخاذ احتياطات لا بد منها لضمان أمنهم".

والوضع متوتر بين بلجيكا وإيران منذ توقيف الدبلوماسي الإيراني اسد الله أسدي الذي حكم عليه في بلجيكا في 2021 بالسجن عشرين عاما.

وحكم على العامل الانساني البلجيكي اوليفييه فانديكاستيل منذ توقيفه في 24 فبراير، بالسجن 28 عاما.

وافادت عائلته أنه اوقف من دون سبب ولم يصدر من السلطات الايرانية أي مؤشر الى ماهية الاتهامات المساقة بحقه.

وعلقت المحكمة الدستورية البلجيكية الخميس معاهدة تبادل محكومين بين بلجيكا وإيران أقرها البرلمان في يوليو لتسهيل عودة العامل الإنساني.

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المصدر: "فرانس برس"