أكثر من 15 ألف شخص يحتجون في بروكسل ضد الغلاء

تحدى أكثر من 15 ألف متظاهر البرد القارس في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة، للمطالبة بمزيد من الإجراءات لحمايتهم من ارتفاع أسعار الطاقة وأجور أفضل لمواجهة التضخم الجامح.

بسبب الاحتجاج المدعوم من النقابات الثلاث الرئيسية، تأثرت الخدمات العامة في جميع أنحاء بلجيكا، وخاصة أنظمة السكك الحديدية ومترو الأنفاق في العاصمة وحولها ومطار بروكسل الدولي.

ومع تزايد الضغط على الناس بسبب ارتفاع الأسعار، طالبت النقابات بزيادات في الأجور في وقت تحقق فيه شركات مثل عمالقة الطاقة أرباحا ضخمة. يسع المحتجون لتجميد أسعار الطاقة وزيادة الضرائب على رأس المال.

وقالت النقابات في بيان: "لن نتوقف ما لم يحصل العمال على ما يستحقونه".

هذا وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين الذين يسيرون في درجات حرارة متجمدة في أنحاء العاصمة بنحو 16500 شخص.

المصدر: AP