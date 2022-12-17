شولتس: 3 أسباب تدفعنا لعدم إمداد أوكرانيا بالدبابات الألمانية

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن برلين لا تخطط لتزويد أوكرانيا بدبابات ألمانية تفاديا للتصعيد مع روسيا.

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة Süddeutsche Zeitung إن برلين تدعم كييف، وبالتالي تزودها بالأسلحة الحديثة مثل منظومات الدفاع الجوي "إيريس-تي" ومدافع الهاوتزر، لكنها في الوقت نفسه تلتزم بثلاثة مبادئ في هذا الشأن.

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وتابع: "أولا، ندعم أوكرانيا قدر الإمكان. ثانيا، نتجنب المواجهة المباشرة بين "الناتو" وروسيا. وثالثا، لن تتصرف ألمانيا بمفردها".

ووصف موقفه بأنه حازم لكنه متوازن، ورجح أن يكون الألمان راضين عنه.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في وقت سابق أن سلطات كييف لم تتمكن حتى الآن من الحصول على موافقة برلين لإرسال دبابات إلى أوكرانيا.

كما أكد توبياس ليندنر، ممثل كتلة الخضر في البرلمان الألماني، أن برلين رفضت نقل منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، لأنها جزء من نظام الدفاع الجماعي لحلف "الناتو".

المصدر: نوفوستي