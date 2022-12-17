خبير أمريكي: أوكرانيا تخسر ويجب على واشنطن دفعها نحو السلام

أعلن السيناتور الأمريكي السابق، ريتشارد بلاك، أن أوكرانيا المدعومة من الغرب تخسر في النزاع مع روسيا، وعلى الولايات المتحدة دفعها نحو المفاوضات مع موسكو بأي صيغة مقبولة للطرفين.

وقال بلاك: "القتال المستمر من أجل باخموت تحول تدريجيا إلى كارثة للجيش الأوكراني. انتصرت روسيا في باخموت، وخسرت أوكرانيا. وهذا يشير إلى أن هذه المعركة أصبحت معركة استراتيجية كبرى في الحرب".

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وأضاف: "حتى رئيس أركان القوات الأمريكية، مارك ميلي، اعترف بأنه من غير المرجح أن تحقق أوكرانيا مزيدا من التقدم ضد القوات الروسية. وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أن القوات الأوكرانية فقدت 100 ألف قتيل".

وتابع "الحرب خاسرة. ماذا سيحدث بعد انهيار الجيش؟ يجب على الولايات المتحدة الضغط من أجل هدنة ومفاوضات سلام، باستخدام أي صيغة ووساطة يقبلها الطرفان".

المصدر: تاس