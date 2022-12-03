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زيلينسكي: الوضع على جبهة أرتيموفسك وسوليدار مؤلم جدا لقوات كييف

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زيلينسكي: الوضع على جبهة أرتيموفسك وسوليدار مؤلم جدا لقوات كييف
Globallookpress Pool Philip Reynaers
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اعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأن أكثر قطاعات الجبهة سخونة وألما لقوات كييف في الوقت الحالي، هو محور أرتيموفسك وسوليدار في جمهورية دونيتسك.

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على "تيليغرام": "في باخموت (أرتيوموفسك) وسوليدار بدونيتسك، الوضع الآن ما زال الأشد سخونة والأكثر إيلاما".

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وأكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، في وقت سابق أنه بفضل شجاعة القوات الروسية لم يحدث أي فشل دفاعي أو اختراق في أي قطاع بمنطقة القتال الموكلة لقائد قوات "أحمد" أبتي علاء الدينوف.

وذكّر قديروف بتصريح علاء الدينوف، حول أن مدينة باخموت في جمهورية دونيتسك يجري تطهيرها تدريجيا، وقوات "فاغنر" وفيلق الجيش الأول التابع لجمهورية لوغانسك يسيطرون على المنطقة.

المصدر: تاس

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