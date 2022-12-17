المعارضة الألمانية: محطة فيلهلمسهافن لاستيراد الغاز المسال لن تغني عن الغاز الروسي

أكد المسؤول في حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض، تينو كروبالا، أن محطة فيلهلمسهافن التي تم افتتاحها في ألمانيا، لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لن تحل أزمة الطاقة في البلاد.

وأوضح كروبالا، أنه وفقا لمخطط مشغل Uniper، فإن محطة فيلهلمسهافن ستبدأ بضخ الغاز الطبيعي المسال، عبر شبكات الغاز الألمانية اعتبارا من الـ 22 من ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أنه يعلم، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزير المالية كريستيان ليندنر، سعداء بإنشاء محطة فيلهلمسهافن في وقت قياسي، لكن ذلك لن ينهي أزمة الطاقة التي تعاني منها ألمانيا، مشيرا إلى أن 5 مليار متر مكعب من الغاز لا تغطي سوى 6% من احتياجاتها.

إقرأ المزيد

وتساءل عن المصدر الذي سيتم استيراد الغاز منه مستقبلا، وطالب الحكومة الألمانية بالانسحاب من العقوبات المفروضة ضد روسيا، واستئناف استيراد الغاز عبر خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وافتتح محطة فيلهلمسهافن اليوم السبت، المستشار شولتس، ووزيرا الاقتصاد والمالية، وتم تزويدها بشحنة من الغاز المسال النيجيري عبر إسبانيا، تكفي لتغطية احتياجات 50 ألف أسرة من الغاز الطبيعي مدة عام.

وأفادت السلطات الألمانية في وقت سابق، أنها تخطط لبناء 5 محطات بحرية لاستيراد الغاز المسال، بهدف الاستغناء عن الغاز الروسي.

المصدر: نوفوستي