الحكومة الألمانية: لا نخوض "حرب طاقة" ضد روسيا

أعلنت الحكومة الألمانية أن تصريح وزير المالية كريستيان ليندنر، حول أن برلين تخوض "حرب طاقة" ضد روسيا كان تصريحا رمزيا، ولا يحمل أي قوة من وجهة نظر القانون الدولي.

وقالت الحكومة الألمانية إن "مفهوم "حرب الطاقة" له معنى رمزي وليس حربا من وجهة نظر القانون الدولي".

إقرأ المزيد

وأكدت أن استخدام مثل هذه الصياغة يوضح أن روسيا "تستخدم مصادر الطاقة وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية".

وتساءل نواب حزب البديل من أجل ألمانيا، عما إذا كان ليندنر اتفق مع أعضاء آخرين في الحكومة على استخدام هذه الصياغة وما إذا كانت الحكومة بأكملها تدعم مثل هذا التقييم.

وسبق للوزير في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" في أكتوبر وقال: "نحن في حرب طاقة".

المصدر: تاس