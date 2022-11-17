"دير شبيغل": طرد نائب من حزب ألماني بسبب انتقاده للناتو ودعمه بوتين

كشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية عن نوايا لطرد النائب الألماني ديتر ديم، من حزب اليسار الألماني بسبب انتقادات متكررة لحلف "الناتو" وإشادته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء حزب اليسار نفذ صبرهم من تصريحات ديم الجدلية.

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وذكّرت الصحيفة بإحدى تصريحاته حيث قال إن "أكبر منظمة إجرامية بعد قوات الأمن الخاصة النازية هي الناتو. وما زال الناتو هذا حتى يومنا هذا".

كما أشاد بفلاديمير بوتين في أوائل فبراير كشخصية بارزة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي رجل دولة غربي أن يضاهيها.

وأفادت قناة ZDF التلفزيونية الألمانية بأن أيام السياسي ديتر ديم في حزب اليسار باتت معدودة، حيث تم فتح قضية لطرده.

ومن جهته، أكد السياسي الألماني على "تويتر" أنه لا يعرف شيئا عن نية طرده من الحزب.

المصدر: نوفوستي