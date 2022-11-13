شولتس يأسف لقرار بوتين عدم حضوره G20 .. "سأكون سعيدا لو حضر"

بعد أيام على إعلان الكرملين عدم نيّة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في G20، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أسفه، مؤكدا أنه كان سيسعد في حال حضور زعيم الكرملين.

وقال شولتس في تصريحات نقلتها صحيفة "هاندلسبلات": "في هذه الحالة، بالطبع، كان سيتعيّن على (بوتين) مواجهة جميع الأسئلة وكافة الانتقادات التي كان من المُمكن أن تصوغها له العديد من دول العالم".

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وبيّن المستشار الألماني أنه من غير المرجح أن يغيّر الرئيس الروسي رأيه، داعيا في الوقت نفسه موسكو للخروج بمقترحات من أجل حل الوضع في أوكرانيا، على حد قوله.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد في تصريحات سابقة، حضور روسيا قمة "مجموعة العشرين" المزمعة في بالي الإندونيسية، مشيرا إلى أن صيغة الحضور الروسي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

بعد ذلك، تم تحديد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على رأس وفد بلاده في "قمة العشرين" بدلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا وستعقد قمة "مجموعة العشرين" في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الجاري.

المصدر: Lenta.ru