بدء تشييد قبة واقية فوق منشأة تخزين النفايات في محطة زابوروجيه الكهروذرية

قال فلاديمير روغوف عضو الإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه، إنه تم البدء بتشييد قبة واقية فوق منشأة تخزين النفايات في المحطة الكهروذرية لحمايتها من شظايا القذائف الأوكرانية.

وأضاف روغوف: "بدأ العمل في تشييد قبة واقية فوق منشأة تخزين النفايات في محطة زابوروجيه الكهروذرية".

ووفقا له، يجب أن تحمي هذه القبة، المنشأة من شظايا القذائف المدفعية والصاروخية ومن العبوات الناسفة التي تحملها طائرات بدون طيار.

المصدر: نوفوستي