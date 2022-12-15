بايدن في مأزق.. "فوكس نيوز" تكشف من هو الحاكم الفعلي للولايات المتحدة

قال مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، غريغ غاتفيلد، إن الرئيس جو بايدن وقع تحت تأثير أفراد أصغر سنا في حاشيته يتّخذون القرارات باسمه في البلاد.

واعتبر غاتفيلد أن "التقدم في السن لا يعتبر أكبر مشكلة في حال كنت محاطا برفاق جيدين وأذكياء وأصحاب كفاءة".

وأضاف: "الحال ليس كذلك، بايدن يحيط به شباب منفصلون عن واقع حياة الناس.. متعجرفون وعديمو الخبرة وأشرار. هم يريدون تغيير أمريكا ولكن ليس نحو الأفضل".

وتابع: نظرا لحالته الصحية، فإن بايدن غير قادر على تنسيق عمل حكومة الولايات المتحدة، ولذلك تلقى هذه المسؤوليات على عاتق مساعديه، الذين "يديرون كل شيء فعليا وببساطة يحركون خيوط الرئيس الدمية".

وأضاف: "الحقيقة المؤسفة يا جو، نحن نعتقد أنك لا تعرف كم عمرك، ولا تعرف أين أنت وكيف تغادر منصة الخطابات، وحتى لا تميز أحفادك".

المصدر: نوفوستي