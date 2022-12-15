واشنطن تدرج 9 شركات روسية على قائمة العقوبات

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إدراج 9 شركات روسية إضافية على قائمة العقوبات.

وقالت الوزارة في بيانها إن "مكتب الصناعة والأمن أضاف إلى لائحة العقوبات 9 شركات روسية لم يتم التحقق من موثوقيتها وفرض عليها عقوبات".

وأشارت إلى أن مكتب الصناعة والأمن فشل في فحص الشركات بالشكل المتبع لأنه تم عرقلة هذه الإجراءات "من قبل حكومة أجنبية".

وشملت العقوبات VIP Technology وTavrida Microelectronics وأكاديمية Business Security وNuclin LLC وIntercom Ltd وغيرها.

المصدر: نوفوستي