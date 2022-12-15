بعد فضيحة فساد مدوية.. البرلمان الأوروبي يعتزم مراجعة قواعد العلاقات مع الدول الثالثة

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أن الهيئة ستعدل قواعد العلاقات مع الدول الثالثة، بعد فضيحة فساد وصفت بأنها "الأسوأ" في تاريخها.

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وقالت ميتسولا في تصريحات في بروكسل اليوم الخميس: "التحقيق الجنائي يضر بالديمقراطية، وأوروبا، وكل شيء ندعمه.. لقد استغرق بناء الثقة سنوات، لكن كفى لحظات فقط لتدميرها. يبدأ العمل لاستعادة (الثقة) الآن..".

وتابعت: "لقد بدأت في إعداد مجموعة واسعة من الإصلاحات ستكون جاهزة العام المقبل. ويشمل ذلك تعزيز النظام البرلماني لحماية المبلغين عن المخالفات، وحظر أي جمعيات صداقة غير رسمية، ومراجعة مدونة قواعد السلوك، ومراجعة عامة لطبيعة التفاعل مع الدول الثالثة".

وكانت ميتسولا قالت الاثنين إن "الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم"، معربة عن "غضبها الشديد وحزنها" لفضيحة الفساد التي اعتقلت في سياقها نائبتها اليونانية إيفا كايلي بشبهات فساد مرتبطة بقطر.

وأنكرت كايلي ما وجه إليها من اتهام بتلقي رشوة من قطر التي تستضيف كأس العالم حاليا.

من جهتها، أعلنت قطر أنها ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، مشيرة إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.

المصدر: "نوفوستي"