لجنة وضع المرأة تلغي عضوية إيران بسبب "انتهاك حقوق المرأة"

صوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على طرد إيران على الفور من أول هيئة عالمية تابعة للأمم المتحدة تكافح من أجل المساواة بين الجنسين.

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وجاء القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة بسبب ما اعتبره الغرب بـ"حملة القمع الوحشية" المستمرة التي تشنها إيران على المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في سبتمبر بعد وفاة الشابة مهسا أميني.

هذا وجاء التصويت لإخراج إيران من لجنة وضع المرأة بسبب ما اعتبر "انتهاكا لحقوق المرأة"، للفترة المتبقية من 2022-2026 بنتيجة 29 صوتا مع القرار مقابل 8 ضد، مع امتناع 16 عضوا عن التصويت في المجلس المؤلف من 54 عضوا.

وعارضت روسيا القرار وقالت قبل التصويت إنها تريد رأيا من خبراء قانونيين في الأمم المتحدة حول ما إذا كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قادرا قانونيا على الإطاحة بإيران.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة وضع المرأة تأسست عام 1946، وهي تلعب دورا رائدا في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة المرأة في جميع أنحاء العالم.

المصدر: "أ ب"