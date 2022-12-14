البيت الأبيض: لا يمكن حاليا تأكيد إمداد كييف بأنظمة "باتريوت"

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، بأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع حاليا تأكيد الأنباء حول إمكانية إمداد كييف بأنظمة صواريخ "باتريوت".

وقال كيربي: "لا يمكنني تأكيد التقارير الإعلامية حول شحنة محتملة لأنظمة باتريوت إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله: "سيوافق بايدن على خطة نقل نظام باتريوت إلى أوكرانيا فقط بعد أن يجيب البنتاغون عن جميع الأسئلة حول تدريب الجيش لاستخدام أنظمة باتريوت، وصيانتها، والجوانب القانونية لعملية النقل وتأثير ذلك على الاستعداد القتالي للولايات المتحدة".

المصدر: تاس