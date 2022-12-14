بايدن يوافق على إرسال أنظمة "باتريوت" لأوكرانيا بعد أن يوضح البنتاغون القضايا المتعلقة بصيانتها

سيوافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إرسال أنظمة صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا، فقط بعد أن يوضح البنتاغون جميع القضايا المتعلقة بصيانتها وتأثيرها على استعداد القوات الأمريكية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: "سيوافق بايدن على خطة نقل نظام باتريوت إلى أوكرانيا فقط بعد أن يجيب البنتاغون عن جميع الأسئلة حول تدريب الجيش لاستخدام أنظمة باتريوت، وصيانتها، والجوانب القانونية لعملية النقل وتأثير ذلك على الاستعداد القتالي للولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة: "وزارة الدفاع الأمريكية تعمل حاليا على قضايا تتعلق ببرنامج التدريب العسكري، والذي من المحتمل أن يتم تنفيذه في ألمانيا. وفي ظل الظروف العادية، يمكن أن يستمر التدريب لأكثر من ستة أشهر". وأوضح المسؤول الأمريكي، "الأسلحة ستأتي من المستودعات الأمريكية، لكن ليس من أي وحدة نشطة".

وفي وقت سابق، قالت شبكة CNN، نقلا عن مصادر، إن واشنطن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطط لتزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت، وبحسب القناة فقد يتم الإعلان عنها مطلع هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في 13 ديسمبر، إنه لا يمكنه بعد أن يقول أي شيء عن إمداد أوكرانيا بهذه الأنظمة.

ويوم الأربعاء، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، ستصبح أنظمة باتريوت هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية إذا تم تسليمها من قبل واشنطن إلى كييف.

المصدر: تاس