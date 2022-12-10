مسؤول ألماني: بلادنا ليس لديها منظومات "باتريوت" مجانية لنقلها إلى أوكرانيا

قال توبياس ليندنر، ممثل كتلة الخضر في البرلمان الألماني بوندستاغ، إن ألمانيا رفضت نقل منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، لأنها جزء من نظام الدفاع الجماعي لحلف الناتو.

وقال ليندنر: "قبل يومين، اتفقنا مع بولندا على إرسال مجموعة من العسكريين الألمان للتحقيق في المكان الذي يمكن أن تنتشر فيه منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي".

وذكر ليندنر: "إننا نهتم بحماية أمن بولندا، لذلك نقترح وضع منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي على الجانب الشرقي من الناتو".

وأكد أيضا أن ألمانيا ليست مستعدة للحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو قبل نهاية الصراع مع روسيا، لكنها ستدعم كييف طالما كان ذلك ضروريا.

وأشار وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، في وقت سابق بأن برلين ووارسو توصلتا إلى اتفاق بشأن نشر منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي على الأراضي البولندية والعمل على اتفاقات ربطها بإدارة النظام.

وبحسب الوزير، ستنشر بولندا منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي بعد أن رفضت ألمانيا نشرها في أوكرانيا.

وجاء اقتراح نشرها في بولندا من الجانب الألماني بعد سقوط صاروخ على الأراضي البولندية.

وصرح نائب وزير الدفاع البولندي مارسين أوسيبا، إن منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي الألمانية ستصل إلى بولندا على الحدود مع أوكرانيا في بداية العام المقبل.

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المصدر: غازيتا.رو