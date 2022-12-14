رد شديد اللهجة من المعارضة التركية على قرار سجن رئيس بلدية اسطنبول

رد زعيم المعارضة التركية اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة التي قضت بسجن رئيس بلدية اسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو.

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وفي أول رد منه على قرار المحكمة، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو: "أعد أمتي وشعبي، بأننا سنهزم هذا الشر البائس الانقلابي المنظم".

وقطع كمال كيليتشدار أوغلو، زيارته إلى ألمانيا، حيث قرر العودة إلى تركيا قبل استكمال الجدول الرسمي، لمتابعة تداعيات القرار الصادر بحق رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.

كما تجمع عدد كبير من أنصار المعارضة التركية أمام مبنى بلدية اسطنبول الكبرى، حيث التقوا إمام أوغلو، ومعه ميرال آكشينير، رئيسة حزب الخير القومي المعارض.

ومن جهتها، قالت ميرال آكشينير مخاطبة الحشد الجمهوري: "سنقضي على الاستبداد والظلم وانعدام العدالة"، فيما هتف الجمهور "باستقالة الحكومة".

وأضافت رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو: "غدا الخميس، سننفذ تجمعا جماهيريا كبيرا هنا أمام بلدية اسطنبول، بمشاركة رؤساء 6 أحزاب معارضة، لنؤكد أننا سنحارب الاستبداد بكل الطرق والوسائل وخاصة الديمقراطية منها..ندعو شعبنا للتجمع غدا هنا (أمام البلدية) لرفض القرار والدفاع عن الديمقراطية وللحفاظ على المستقبل".

وانطلقت اليوم الأربعاء، جلسة جديدة في جلسات محاكمة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، المعارض أكرم إمام أوغلو، في مقر المحكمة الجنائية الابتدائية السابعة بالجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول التركية، حيث أصدرت المحكمة حكما بالسجن على أكرم إمام أوغلو، لمدة سنتين وسبعة أشهر و15 يوما، بالإضافة إلى منع العمل بالسياسة.

المصدر: RT