وزير الدفاع السعودي يوقع مع نظيره البريطاني خطة تعاون دفاعي بين البلدين

استقبل وزير الدفاع البريطاني بن والاس، نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، في ساحة حرس الخيالة الملكي بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية.



وبحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد عقد الأمير خالد بن سلمان اجتماعا في مقر وزارة الدفاع البريطانية مع بن والاس، جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وبحثا أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقع وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني، خطة التعاون الدفاعي، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.

المصدر: "واس"